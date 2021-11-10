Биробиджан, , 11:53 — REGNUM Иеромонах Спиридон (в миру — Юрий Абрамов), возглавлявший храм села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономии и насиловавший мальчиков, лишён сана по решению Епархиального духовного суда Биробиджана. Ему запретили служение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе Биробиджанской епархии РПЦ.

Священник (сс) Josh Applegate

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Вердикт вынесли на основании решения суда, приговорившего священника к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Церковный суд не имел возможности проверить достоверность поступающей информации и не имел возможности задать имеющиеся вопросы подозреваемому», — объяснили свою позицию в епархии.

Церковный суд пришёл к выводу, что Спиридон нарушил монашеские обеты и священную присягу, его действия подпадают под действие канонических правил. Права посещать церковь на основании этих правил Спиридон не лишён.

Как сообщало ИА REGNUM, Иеромонаху Спиридону дали 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику звонарю — 12 лет. Два преступления священника Спиридона квалифицированы по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Действия в отношении ещё 51 ребёнка оценивались по статьям 151 УК РФ (вовлечение педагогическим работником несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий — систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ) и 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).