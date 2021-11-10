Липецк, 10 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 10 ноября принял участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает ИА REGNUM, руководитель региона заполнил переписной лист на портале госуслуг.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской переписи населения

«Весь процесс занял не больше пятнадцати минут — быстро, удобно и очень важно. Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждается население. Мы сможем скорректировать уже имеющиеся госпрограммы или разработать новые, которые смогут улучшить качество жизни людей», — отметил Игорь Артамонов.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно четырьмя способами: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарные участки, где работают переписные пункты, или дождаться переписчика дома.

Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опубликованы в четвёртом квартале 2022 года.