Москва, 10 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Российский фигурист Артур Дмитриев продолжит карьеру в сборной США. Об этом 10 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант», — сказал Дмитриев.

В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году. Тогда он принял участие в российском этапе серии Гран-при.

29-летний Дмитриев является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева — старшего. В 2011 году он стал чемпионом России среди юниоров.