Ярославль, 10 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле в этом году не будут заливать каток на Советской площади. Об этом рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

Каток в Ярославле

Вопрос обсуждался на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике. По словам Зайцева, от катка отказались по причине сложной эпидемиологической ситуации.

«По практике, на Советской площади в день у нас собиралось в день тысячи две-три жителей города Ярославля. То есть под вечер каток был полностью забит, там, наверное, плотность сантиметров 50. Никто не мог кататься нормально. Я просто расскажу из своего опыта, потому что я сам стоял у дверцы. Если поначалу это всё может контролироваться, то в вечернее время, начиная с шести часов вечера, его нереально контролировать. Даже сотрудники полиции признавались, что они не справляются на этом катке», — сообщил в ответ Александр Зайцев.

Депутат Юлия Миронова указала на то, что организовать контроль входящих и выходящих с катка просто. Но чиновник с депутатом не согласился.

«Проблема в том, что люди заходят на каток не только через двери. Они могут перелезть через борта, ближний-дальний. И если мы уйдём от дверей на дальний борт их выгонять, соответственно люди с другой стороны пойдут», — заявил Александр Зайцев.

Впрочем, председатель комиссии, в прошлом хоккеист Илья Горохов выдвинул другую версию. По его словам, дело вовсе не в коронавирусе.

«Дело было во внебюджетных деньгах, в спонсоре. Как я понимаю, на данный момент денег нет», — сказал Илья Горохов

Каток на Советской площади появился при губернаторе Дмитрии Миронове. При нём же в регион зашёл единый оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Хартия». Именно эта компания и спонсировала установку катка. Вероятно, с уходом губернатора потеряли силу и старые договорённости.