В Ярославле на новый год не зальют каток на Советской площади
Ярославль, 10 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле в этом году не будут заливать каток на Советской площади. Об этом рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.
Вопрос обсуждался на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике. По словам Зайцева, от катка отказались по причине сложной эпидемиологической ситуации.
Депутат Юлия Миронова указала на то, что организовать контроль входящих и выходящих с катка просто. Но чиновник с депутатом не согласился.
Впрочем, председатель комиссии, в прошлом хоккеист Илья Горохов выдвинул другую версию. По его словам, дело вовсе не в коронавирусе.
Каток на Советской площади появился при губернаторе Дмитрии Миронове. При нём же в регион зашёл единый оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Хартия». Именно эта компания и спонсировала установку катка. Вероятно, с уходом губернатора потеряли силу и старые договорённости.