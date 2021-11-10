Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии поддержаны изменения, которые будут внесены в республиканскую программу по управление общественными финансами и государственным долгом. В том числе увеличивается резервный фонд. Проект решения поддержан сегодня, 10 ноября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава минфина Михаил Ноздряков проинформировал, что корректировка проводится в связи с принятыми ранее бюджетными правками. В результате бюджет государственной программы «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» в сальдированной сумме увеличивается на 674 млн рублей.

Из них доходы спроектированы с ростом на 1,9 млрд рублей, в том числе на 1,3225 млрд рублей предусмотрено увеличение резервного фонда республики, дополнительно 500 млн рублей выделяется местным бюджетам, ещё 59,5 млн рублей направят в качестве поощрения муниципальным управленческим командам, 17,7 млн рублей заложено на осуществление деятельности вновь созданного казённого регионального центр закупок Чувашии.

«Подпрограмма дополняется новым мероприятием. Это привлечение инфраструктурных кредитов, в рамках которых предусматривается привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов в целях реализации инфраструктурных проектов, которые на сегодняшний день одобрены президиумом, штабом правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации», — заявил Ноздряков.

Говоря о расходах, он отметил, что это «больше перераспределение средств».

По расчётам минфина, в 2022 году бюджет указанной выше госпрограммы превысит 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей составит резервный фонд Кабинета министров Чувашии.