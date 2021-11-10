Резервный фонд Чувашии увеличивают на 1,3 млрд рублей
Чебоксары, 10 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Чувашии поддержаны изменения, которые будут внесены в республиканскую программу по управление общественными финансами и государственным долгом. В том числе увеличивается резервный фонд. Проект решения поддержан сегодня, 10 ноября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава минфина Михаил Ноздряков проинформировал, что корректировка проводится в связи с принятыми ранее бюджетными правками. В результате бюджет государственной программы «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» в сальдированной сумме увеличивается на 674 млн рублей.
Из них доходы спроектированы с ростом на 1,9 млрд рублей, в том числе на 1,3225 млрд рублей предусмотрено увеличение резервного фонда республики, дополнительно 500 млн рублей выделяется местным бюджетам, ещё 59,5 млн рублей направят в качестве поощрения муниципальным управленческим командам, 17,7 млн рублей заложено на осуществление деятельности вновь созданного казённого регионального центр закупок Чувашии.
Говоря о расходах, он отметил, что это «больше перераспределение средств».
По расчётам минфина, в 2022 году бюджет указанной выше госпрограммы превысит 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей составит резервный фонд Кабинета министров Чувашии.