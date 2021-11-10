Чебоксары, 10 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Чувашии поддержаны изменения, которые будут внесены в республиканскую программу по управление общественными финансами и государственным долгом. В том числе увеличивается резервный фонд. Проект решения поддержан сегодня, 10 ноября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Глава минфина Михаил Ноздряков проинформировал, что корректировка проводится в связи с принятыми ранее бюджетными правками. В результате бюджет государственной программы «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» в сальдированной сумме увеличивается на 674 млн рублей.

Из них доходы спроектированы с ростом на 1,9 млрд рублей, в том числе на 1,3225 млрд рублей предусмотрено увеличение резервного фонда республики, дополнительно 500 млн рублей выделяется местным бюджетам, ещё 59,5 млн рублей направят в качестве поощрения муниципальным управленческим командам, 17,7 млн рублей заложено на осуществление деятельности вновь созданного казённого регионального центр закупок Чувашии.

«Подпрограмма дополняется новым мероприятием. Это привлечение инфраструктурных кредитов, в рамках которых предусматривается привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов в целях реализации инфраструктурных проектов, которые на сегодняшний день одобрены президиумом, штабом правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации», — заявил Ноздряков.

Говоря о расходах, он отметил, что это «больше перераспределение средств».

По расчётам минфина, в 2022 году бюджет указанной выше госпрограммы превысит 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей составит резервный фонд Кабинета министров Чувашии.