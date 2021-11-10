Кемерово, , 11:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уборка снега — вопрос не только комфорта, но и безопасности людей. Он поручил главам муниципалитетов усилить контроль в этом направлении.

Снегопад Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Зимы в Кузбассе снежные, работы у коммунальщиков много, и нарекания у людей время от времени возникают. В связи с этим поручаю главам усилить контроль за уборкой снега. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта, подходам к школам, детсадам, больницам и другим важным соцобъектам. Уборка должна быть качественной, а реакция на обращения жителей, в том числе в соцсетях, — оперативной», — сказал Цивилёв.

По официальным данным, ежедневно уборкой снега в Кемеровской области занимаются более тысячи снегоуборочных машин и двух тысяч дорожных рабочих.