Москва, , 11:50 — REGNUM Деньги населения РФ будут возвращаться на банковские депозиты в том случае, если в стране будет наблюдаться экономическая стабильность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он ответил на вопрос о том, приведет ли рост ставок по банковским вкладам к возврату сбережений населения в кредитные организации.

Фондовый рынок

«Свободные деньги населения будут возвращаться на депозиты, если будет определенная стабильность, сохранятся ограничения на трансграничные перемещения людей, рубль стабилизируется, — сказал Чеглов. — А вот что касается оттока средств граждан с фондового рынка, то тут слишком много неясности, тем более что российский рынок ценных бумаг не сильно раскручен. К тому же мы не знаем, будет ли все больше дистанцироваться наш рынок от мирового. Если санкции сохранятся и усилятся, то российский фондовый рынок потеряет в привлекательности, и можно ожидать оттока средств с него».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский фондовый рынок продолжает расти вслед за мировым.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ продолжат нести сбережения на фондовый рынок – эксперт