Нижние Серги, Свердловская область, , 11:51 — REGNUM В городе Нижние Серги Свердловской области трехлетняя девочка упала в яму с водой. Ребенок погиб, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Автомобиль СКР Http://yaroslavl.sledcom.ru

Происшествие случилось 8 ноября. Девочку оставили без присмотра во дворе одного из частных домов. Там ребенок и упал в яму с водой.

Ранее яма использовалась в качестве колодца. Однако, со временем искусственный источник воды пришел в негодность. Воду из него брать перестали, уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить причины и условия, которые привели к трагедии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).