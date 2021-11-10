Ижевск, 10 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Удмуртии показатель вакцинации от COVID-19 среди сотрудников образовательных организаций достиг 84%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Janssen.com Вакцинация

В ряде учреждений прививку сделали 100% работников. В числе лидеров по объему вакцинации — республиканский центр дополнительного образования детей, центр цифрового образования IT-куб Ижевска, учреждения допобразования Алнашского, Кизнерского, Селтинского и Юкаменского районов.

Показатель прививочной кампании в 100% достигнут среди работников Игринского политехнического техникума, Ижевского техникума индустрии питания, Ижевского торгово-экономического техникума, радиомеханического техникума имени В.А. Шутова, Топливно-энергетического колледжа и Увинского профессионального колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 10 ноября прививку от коронавируса сделали 569 216 человек. Второй компонент препарата получили 361 522 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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