Калуга, 10 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области генеральный директор коммерческой организации выплатит административный штраф на общую сумму более 1,7 млн рублей за неисполнение в срок государственного контракта. Об этом 10 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Прокуратура Думиничского района Калужской области провела проверку срока исполнения государственного контракта при ремонте автомобильной дороги М-3 «Украина» — село Новослободск. Установлено, что подрядчиком нарушен срок завершения работ более чем на месяц. В связи с выявленными нарушениями генеральному директору подрядной организации внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя организации прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры генеральному директору организации назначено наказание в виде денежного штрафа.