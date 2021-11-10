10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили, какие профессии в России лёгкие, а какие нет.

Артур Савин, , 13:46 — REGNUM Результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которым граждане России считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, отмечая отсутствие требований в специализированном образовании, отсутствие «умственной нагрузки» и невысокий уровень ответственности работника, стали поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Рабочий.1932

"С каких пор физический труд стал простым? Простым он может быть только в плане трудоустройства, хотя и с этим в последнее время у многих есть трудности», — написала Лариса К.

Многие пользователи пришли к выводу, что в глазах широкого слоя населения, судя по всему, наметилась тенденция считать работу, связанную с физическим трудом, лёгкой и недостойной, что в корне неверно и несправедливо по отношению к трудящимся в этих сферах.

Рабочий c лопатой Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Что значит «простая»? Физически грузчик и курьер — это одни из самых изматывающих работ. У них даже бортпроводник — простая профессия. Смешно. Люди, видимо, тупеют на глазах. Возможно, опрос был среди детей маленьких, которые ни дня ещё не провели на подобной работе», — считает Нектар М.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое мнение могло сложиться только у тех, кто никогда не работал ни курьером, ни охранником, ни грузчиком и не испытал на себе все тягости, присущие данным профессиям.

«Проголосовали за эти варианты люди, явно никогда не работавшие в данных профессиях. Они бы после первого же рабочего дня своё решение изменили», — убеждён Денис Н.

Часть людей считает, что помимо физического труда, многие курьеры и охранники имеют дело с психологическим напряжением из-за общения с огромным количеством людей.

«Курьер и водитель такси нифига не простые профессии. Кто это говорит, попробуйте сами поработать, попробуйте сами повзаимодействовать с таким количеством разных людей, а потом расскажите нам о своем опыте», — пишет Антон Т.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«Да ладно! Целый день на ногах, в транспорте, в очередях. И в дождь, и в снег, и в метель, и в жару, и в трескучий мороз. Грузчик тоже: поди, потягай эти ящики и мешки. Мелкие служащие в офисе и т.п. — вот самое лёгкое», — поделилась своим мнением Полина М.

Ряд пользователей указывает на то, что данные профессии зачастую сопряжены также и с опасностью для жизни и здоровья работника.

«Курьер-то, может быть, ладно, ему полезно для здоровья походить, а охранник зачастую рискует жизнью за чужое добро. Да и грузчиков зарплата явно несправедливая, особенно у тех, кто пианины таскает по лестничным клеткам», — указывает Фирит Ф.

Курьер на велосипеде Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что пока простые люди гнут спину на низкооплачиваемых сложных работах, чиновники просиживают штаны в своих кабинетах, имитируя при этом активную деятельность.

«Депутат Государственной думы РФ или сенатор СФ РФ — вот самые простые профессии. Можно не иметь никакого образования, чтобы туда попасть, делать ничего не надо, полное государственное обеспечение, огромная зарплата, и при этом неподсудность. Не работа — мечта», — отмечает Дмитрий Б.

Напомним, 9 ноября РИА Новости опубликовало результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которым граждане России считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, отмечая отсутствие требований в специализированном образовании, отсутствие «умственной нагрузки» и невысокий уровень ответственности работника.