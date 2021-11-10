Челябинск, 10 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска за пять месяцев работы международного аэропорта таможенники выявили 350 нарушений. Об этом сообщает Челябинская таможня.

Ctu.customs.ru На таможне

В основном они касались правил ввоза товаров, которые подлежат обязательному декларированию, а также запретов и ограничений, действующих при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

В основном нарушителями оказываются граждане Таджикистана и Узбекистана. Они пытаются провезти в своём багаже товары больше установленных норм, а продукты питания везут не в заводской упаковке. Всего за пять месяцев таможенники задержали больше 500 кг. такой продукции.