Тюмень, , 11:45 — REGNUM В Тюмени на третий день поисков обнаружили тело молодого человека упавшего с моста Влюблённых человека. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на управление поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Мост Влюблённых в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Спасатели достали его при помощи специальных средств. Тело передали правоохранителям. На вид погибшему до 18 лет», — сообщил изданию начальник управления Евгений Булкин.

СУ СКР по Тюменской области организована процессуальная проверка обстоятельств происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, человек упал с моста Влюблённых в Тюмени утром 8 ноября.