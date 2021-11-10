Манагуа , 10 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Абхазия в 2022 году планирует открыть посольство в Никарагуа. Об этом, как передаёт 10 ноября интернет портал El 19 Digital, сообщил глава абхазского МИД Даур Кове на встрече с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в Манагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По данным журналистов, Кове передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжании в котором тот поздравил коллегу с днём рождения.

«На словах он попросил меня передать его пожелания крепкого здоровья, — сказал Кове, — Конечно, для нас было бы счастьем, если бы вы смогли приехать в Абхазию».

Ортега заявил, что поддерживает развитие культурных, туристических и спортивных проектов между Абхазией и Никарагуа.

Стоит отметить, что в Никарагуа 7 ноября прошли выборы президента. По предварительным данным Ортега победил, набрав более 75% голосов. Наблюдателями на выборах была также делегация из Абхазии.