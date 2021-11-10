Москва, , 11:45 — REGNUM В 2021 году отрасли российской энергетики заметно улучшили своё положение по сравнению с предыдущим периодом. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экспорт газа: с начала года поставки в Европу на 15% превышают 2020 год. Продолжается и реализация проектов трубопроводных поставок, крайне важным является завершение строительства «Северного потока — 2», развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территори Европы, а также наращивание поставок по «Силе Сибири», — заявил Шульгинов.

«На данный момент по всем параметрам превышает показатели 2020 года. Ожидаем, что в этом году добыча вырастет на 8% по сравнению с 2020 годом — то есть до 435 млн», — указал он.