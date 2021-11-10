Оренбург, 10 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура подала в суд иск к мэрии. Ведомство требует сноса аварийных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

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В ходе проверки выяснилось, что чиновники на протяжении долгого времени не принимали мер к изъятию земельных участков под аварийными многоквартирными домами, несмотря на истечение в 2019 году срока добровольного сноса объектов собственниками помещений. Претензии касаются девяти участков по пер. Боевому, пер. Бухарскому, пер. Мельничному, пр. Дзержинского, ул. Калининградской, ул. Котова, ул. Советской, ул. Степной и ул. Ткачева.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры, признав бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложив на чиновников обязанность по изъятию земли. Решение суда не вступило в законную силу.

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