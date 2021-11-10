Сеул, 10 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 10 ноября с колумбийской коллегой Мартой Лусией Рамирес, находящийся в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

По их словам, представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в различных областях, включая здравоохранение и изменение климата.

Стороны также договорились о дальнейшем углублении «стратегического партнёрства» в связи 60-летием установления дипломатических отношений, которые страны отпразднуют в 2022 году.

Отметим, что глава МИД Колумбии прибыла в Южную Корею для участия в экономическом форуме Korea-Pacific Alliance Green Economy Forum.