Москва, 10 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Обновление правил русского языка связано с появлением слов, которые начали использовать в последние годы. Об этом сообщил филолог, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

Victor Korniyenko Словарь русского языка

Он отметил, что действующие правила приняты в 1956 году, при этом многие слова пришли в русский язык позже.

«Как, например, писать слова с первой частью «интернет»? Как писать слова с первой частью «медиа»? Через какую букву писать такие слова, как «бренд», «тренд», «интернет»?» — приводит слова Пахомова RT.

Эксперт пояснил, что новые слова стали предметом внимания лингвистов. Он подчеркнул, что речь идёт о кратких и самых актуальных правилах.

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства РФ о новых правилах русской орфографии и пунктуации разработан Минпросвещения.