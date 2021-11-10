Тутаев, Ярославская область, , 11:42 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Об этом заявил в арбитражном суде конкурсный управляющий «Тутаевской ПГУ» Дмитрий Демкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Тутаевская ПГУ Yarregion.ru

Тутаевская ПГУ сейчас находится в процедуре банкротства. А апреле было введено внешнее наблюдение, а в сентябре — конкурсное производство. Демкин был назначен конкурсным управляющим.

Конкурсный управляющий обратился в суд с просьбой разрешить спор с налоговой инспекцией. Как заявил управляющий, Межрайонная ИФНС России № 5 приняла решение о безакцептном списание денежных средств со счёта должника, чтобы взыскать недоимку по налогам. Сумма долга составляет 278 млн рублей. В этом случае все деньги на счетах должника списываются в пользу налогового органа. Управляющий считает, что в существующей сложной ситуации это может привести к остановке работы станции и тяжёлым социальным последствиям.

«Конкурсный управляющий пояснил, что в настоящий момент у АО «ТутаевскаяПГУ» имеются текущие обязательства по ежемесячной оплате коммунальных иэксплуатационных платежей в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО"Водосток», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «МРСК Центра Ярэнерго», а именно заводоснабжение, электроэнергию, газ. Исполнение вышеуказанных обязательствнеобходимо ввиду постоянного функционирования станции АО «Тутаевская ПГУ». Вслучае невозможности исполнения текущих обязательств АО «Тутаевская ПГУ», аименно закупки сырья (водоснабжение, электроэнергия, газ), работа станции остановится, в силу чего АО «Тутаевская ПГУ» перестанет вырабатывать тепловую энергию ГВС в наступающий зимний период. Таким образом, без тепла и горячей воды останется практически все население г. Тутаев, в том числе детские сады и школы», — говорится в определении арбитражного суда.

Кроме того, управляющий указал, что остановка станции приведёт к тому, что будет выведено из строя дорогостоящее оборудование, без работы могут остаться 200 сотрудников. Кроме того, это нарушит права других кредиторов.

Конкурсный управляющий просил принять обеспечительные меры — запретить налоговой списывать средства со счёта предприятия в порядке инкассо до разрешения спора по существу. Однако суд эту просьбу не удовлетворил.

«Рассмотрев материалы дела, суд установил, что налоговая декларация составленаконкурсным управляющим лишь 25.10.2021, доказательств принятия налоговым органом мер по принудительному взысканию спорной суммы и выставления инкассовых поручений в материалы дела не представлено. По мнению суда, затруднительность или невозможность исполнения судебного акта по результатам рассмотрения разногласий в случае непринятия обеспечительных мер конкурсным управляющим не доказана», — говорится в определении суда.

Сама возможность остановки работы станции из-за действий налоговой крайне маловероятна. Закон запрещает прерывать теплоснабжение вне зависимости от финансового состояния теплоснабжающей организации. Обеспечивать город теплом Тутаевской ПГУ в любом случае придётся.

Между тем сам факт такого спора говорит о том, что ситуация на предприятии пока далека от благополучного разрешения.

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