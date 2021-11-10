Тутаев, Ярославская область, 10 ноября 2021, 11:42 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Об этом заявил в арбитражном суде конкурсный управляющий «Тутаевской ПГУ» Дмитрий Демкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.
Тутаевская ПГУ сейчас находится в процедуре банкротства. А апреле было введено внешнее наблюдение, а в сентябре — конкурсное производство. Демкин был назначен конкурсным управляющим.
Конкурсный управляющий обратился в суд с просьбой разрешить спор с налоговой инспекцией. Как заявил управляющий, Межрайонная ИФНС России № 5 приняла решение о безакцептном списание денежных средств со счёта должника, чтобы взыскать недоимку по налогам. Сумма долга составляет 278 млн рублей. В этом случае все деньги на счетах должника списываются в пользу налогового органа. Управляющий считает, что в существующей сложной ситуации это может привести к остановке работы станции и тяжёлым социальным последствиям.
Кроме того, управляющий указал, что остановка станции приведёт к тому, что будет выведено из строя дорогостоящее оборудование, без работы могут остаться 200 сотрудников. Кроме того, это нарушит права других кредиторов.
Конкурсный управляющий просил принять обеспечительные меры — запретить налоговой списывать средства со счёта предприятия в порядке инкассо до разрешения спора по существу. Однако суд эту просьбу не удовлетворил.
Сама возможность остановки работы станции из-за действий налоговой крайне маловероятна. Закон запрещает прерывать теплоснабжение вне зависимости от финансового состояния теплоснабжающей организации. Обеспечивать город теплом Тутаевской ПГУ в любом случае придётся.
Между тем сам факт такого спора говорит о том, что ситуация на предприятии пока далека от благополучного разрешения.
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