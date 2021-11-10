Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Законодательное собрание Северной столицы 10 ноября приняло за основу проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Этим документом предусмотрено введение дополнительных мер поддержки отдельных отраслей предпринимательства и налогового стимулирования экономической активности в Петербурге.

Russez.ru ОЭЗ «Санкт-Петербург»

За принятие законопроекта, внесенного губернатором, в первом чтении проголосовали 44 депутата Заксобрания, против трое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, для действующих резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в период 2021—2024 годов сохранится пониженная ставка налога на прибыль в размере 12,5%. Это позволить предприятиям ОЭЗ дополнительно направлять на свое развитие порядка 260 млн руб. в год.

Новым резидентам ОЭЗ «Санкт-Петербург», которые зарегистрируются после 1 января 2021 года, на первые 5 лет с момента получения прибыли от деятельности на территории зоны обнулят ставки налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет города. На вторые пять лет новым резидентам ОЭЗ снизят этот налог до 5%, а по истечении 10 лет зафиксируют его на уровне 13,5%.

На организации, оказывающие гостиничные и лечебно-оздоровительные услуги в пансионатах, задним числом, с 1 января 2020 года, распространят льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу, установленные ныне для хозяйствующих субъектов в сфере гостиничного и санаторно-курортного бизнеса.

Проектом закона предлагается освободить организации конгрессно-выставочной сферы от уплаты имущественных налогов в 2021 году — для оказания поддержки отрасли, особенно пострадавшей в период ограничений из-за пандемии.

Документ также предусматривает поэтапное расширение состава объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, изменение налоговых ставок для отдельных видов земельных участков и имущества физических лиц, а также размера потенциально возможного годового дохода (ПВГД).

Законопроектом предлагается исключить из перечня видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, вид деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 50 кв. м, но не более 150 кв. м».