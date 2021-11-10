София, 10 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Власти Софии оставляют за собой право внести существенные корректировки в действующие на территории страны правила дорожного движения из-за инцидента, произошедшего 9 ноября в болгарской столице. Об этом 10 ноября сообщило Софийское телевидение.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, накануне элитный внедорожник протаранил более 20 автомобилей в центре Софии.

«Кроме того, уходя от полицейской погони, преследуемое транспортное средство уничтожило ряд уличных торговых палаток, а также совершило наезд на нескольких пешеходов», — говорится в отчете правоохранителей.

Указанный внедорожник был остановлен на выезде из города. За рулем машины находился 15-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. «Авто двигалось по городским проспектам со скоростью до 200 километров в час, и подобное поведение водителя мы расцениваем как вызов системе дорожной безопасности», — заявил главный инспектор МВД Софии Тони Славеев.

Предполагается, что в ближайшее время специальная комиссия МВД Болгарии рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений скорости на дорогах болгарских городов, а также ужесточении наказания для виновников автоаварий. Согласно данным Европейской Комиссии, в 2020-м году Болгария заняла третье место в Евросоюзе после Латвии и Румынии по количеству жертв автомобильных катастроф на 1 миллион населения.