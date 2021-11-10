Новосибирск, 10 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сельское хозяйство Новосибирской области в 2021 году обновило сразу несколько рекордов. Об этом завили в минсельхозе региона.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«В 2021 году в Новосибирской области намолочено более 3 млн 480 тысяч тонн зерна, это лучший результат с 2009 года, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Он позволил региону выйти на второе место по валовому сбору зерна в Сибирском федеральном округе».

Он уточнил, что урожайность зерна — 23,3 центнера с гектара в среднем по области стала наивысшей за всю историю сельского хозяйства региона.

Кроме того, в 2021 году аграрии внесли наибольшие объемы минеральных удобрений — 131 тысячу тонн, обработали средствами защиты растений рекордные площади — 2,5 млн гектаров.

Отмечается, что в 2020 году новосибирские хозяйства закупили 2121 единицу техники и оборудования общей стоимостью 8 млрд рублей, и новые высокопроизводительные машины позволили в посевную кампанию 2021 года достичь рекордных объёмов выработки: несколько дней в регионе засевалось более чем по 100 тысяч гектаров ежедневно, такого результата ранее никогда не фиксировалось.