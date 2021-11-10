Гатчина, Ленинградская область, 10 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Три населенных пункта Гатчинского района Ленинградской области остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода холодного водоснабжения (ХВС). Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации. На время устранения коммунальной аварии местным жителям организован подвоз питьевой воды.

Нет воды

Авария на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 на 10 ноября. Причиной аварийного отключения стали работы по прокладке газопровода, вызвавшие повреждение магистрального трубопровода, который находится в зоне ответственности АО «ЛОКС».

Под отключение холодного водоснабжения попадают три населенных пункта: город Коммунар, деревни Малое Верево и Вайя. В настоящий момент аварийные бригады и спецтехника ведут восстановительные работы на месте аварии магистрального водопровода.

«Жители Коммунара ночью и утром пользовались запасами питьевой воды из резервуаров. Теперь питьевую воду для них до окончания аварийных работ будут подвозить автоцистерны Леноблводоканала», — уточнили в обладминистрации.

Восстановить водоснабжение планируется в течение дня.