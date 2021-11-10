По факту опрокидывания грузовых вагонов в Оренбурге проводят проверку
Оренбург, 10 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту схода с рельсов вагонов, груженных рудой, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР.
Psut.sledcom.ru
Сход вагонов с рельсов
По предварительным данным, на станции Оренбург в ночь на 10 ноября при движении грузового поезда с рельсов сошли три вагона, два из которых опрокинулись. В вагонах находилась руда.
В результате аварии повреждёнными оказались железнодорожные пути, две стрелки, две световые и одна маневровая мачты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.