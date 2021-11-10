Краснодар, 10 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на торги выставлены 100% акций АО «Издательство «Советская Кубань», сообщение опубликовано «Российским аукционным домом».

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«К продаже на торгах в рамках приватизации предлагаются 741 981 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100 процентов от уставного капитала Акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», — говорится в сообщении.

В перечень объектов, которые учтены в качестве основных средств АО, входит четыре крупных имущественных комплекса. Начальная цена — 574 млн рублей, приём заявок от участников завершается 16 ноября, сами торги назначены на 24 ноября.

Издательство «Советская Кубань» было основано в 1937 году, сегодня АО «Издательство «Советская Кубань» остаётся крупным действующим предприятием — в издательстве печатаются более 30 различных газет общим тиражом более 50 млн экземпляров. Добавим, что издательство включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы.