Ижевск, 10 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 ноября провели 2 045 348 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kamgov.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4154 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3467 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне было зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2983 человек.

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