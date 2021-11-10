Москва, , 11:32 — REGNUM Вакцинацию от коронавируса прошли 35 из 45 депутатов Московской городской думы. Об этом 10 ноября журналистам сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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«В Мосгордуме вакцинированы 78% депутатского корпуса — это 35 человек. Депутаты фракции «Единая Россия» — 100%, фракции «Яблоко» — 100%, депутатского объединения «Моя Москва» — 80%, фракции «Справедливая Россия» — 67%, фракции «КПРФ» — 30%», — сказал Шапошников.

Среди трёх депутатов, не входящих в депутатские объединения — один вакцинирован, один не привился и еще один не предоставил информацию по этой теме.

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