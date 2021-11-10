Новосибирск, , 11:31 — REGNUM В Новосибирской области по инициативе главного санитарного врача региона расширен список отдельных профессиональных категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Для дополнительных профессиональных категорий установлены особые сроки вакцинации, сообщает новосибирское правительство.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что к ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.

«Предусмотренные для этих двух дополнительных профессиональных категорий сроки вакцинации — до 17 декабря 2021 года — первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 года — вторым компонентом вакцины. Работодатели должны будут отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы граждан из этих дополнительных профессиональных категорий, не имеющих ни одной прививки против коронавирусной инфекции, с 17 декабря 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации — с 17 января 2022 года», — уточнили власти.

Отметим, что за нарушения требования по обязательной вакцинации законодательством РФ предусмотрены штрафы: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.