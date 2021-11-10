Сорочинск, Оренбургская область, 10 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 285 УК РФ («Подстрекательство путем подкупа к злоупотреблению должностными полномочиями»). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

A-r-e-s Взятка

По данным ведомства, бизнесмен подкупил автоинспектора в Сорочинске с тем, чтобы сотрудник полиции способствовал истечению срока давности привлечения к административной ответственности и прекращению в отношении частной компании административного производства за движение грузовиков с превышением допустимых габаритов. Также от полицейского требовалось обеспечение беспрепятственного проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, нарушивших правила, по дорогам Сорочинского городского округа. Действия предпринимателя повлекли безнаказанное совершение грузоперевозчиками административных правонарушений и причинение ущерба бюджетам разных уровней.

Ранее бизнесмена обвинили в даче взятки должностному лицу, а инспектора ГИБДД — в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Все уголовные дела объединили в одно производство.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, в настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.