Ялта, Крым, , 11:28 — REGNUM Гражданин Российской Федерации задержан в Ялте по подозрению в шпионаже в пользу Украины, об этом сообщил центр общественной информации ФСБ России 10 ноября.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время задержанный гражданин по решению Ялтинского городского суда отправлен под стражу.

Как уточняет «Крыминформ», по некоторым данным, речь может идти о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва.