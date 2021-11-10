Ялта, Крым, 10 ноября 2021, 11:28 — REGNUM Гражданин Российской Федерации задержан в Ялте по подозрению в шпионаже в пользу Украины, об этом сообщил центр общественной информации ФСБ России 10 ноября.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время задержанный гражданин по решению Ялтинского городского суда отправлен под стражу.
Как уточняет «Крыминформ», по некоторым данным, речь может идти о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва.