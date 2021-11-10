Джакарта, 10 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Фонд помощи Западному Тимору призывает правительство Индонезии отменить все соглашения между Индонезией и Австралией в Тиморском море после того, как австралийские пограничные войска сожгли три индонезийских рыболовных судна, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Фонд призывает отменить все соглашения между Индонезией и Австралией в Тиморском море, которые не действуют там с тех пор, как Восточный Тимор стал независимым государством.

Напомним, ранее пограничные войска в Австралии задержали 16 индонезийских рыболовецких лодок. Три судна были сожжены, а 13 возвращены в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн посетит Джакарту 10 ноября и встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

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