Москва, , 11:28 — REGNUM Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не нарушает конституционные права граждан страны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

«Конституции это не противоречит», — подчеркнул сенатор.

Однако он указал на то, что реализовать это предложение можно только через принятие соответствующего федерального закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию населения от COVID-19 обязательной. По его мнению, только так можно достичь необходимого числа вакцинированных в России для окончательной победы над коронавирусной инфекций (70−75% населения). Также специалист предложил внести прививку от COVID-19 в Национальный календарь прививок.