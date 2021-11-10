Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Энергетики прогнозируют рост парка электромобилей в Бурятии к 2025 году до 2 тыс. единиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В связи с этим возникает проблема электрозарядной инфраструктуры, которую поднял на встрече с главой региона Алексеем Цыденовым гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

«Необходимы изменения в градостроительный кодекс, чтобы при новой застройке сразу учитывать, сколько будет эко-парковок, где нужно будет установить электрозарядные станции. Нам необходимо понимать ваши планы по развитию этого направления, чтобы мы могли двигаться вместе с вами», — отметил он.

Глава Бурятии в ответ предложил создать совместную рабочую группу по развитию соответствующей инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики в мае 2020 года освободили владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. К тому моменту в регионе насчитывалось лишь 70 подобных транспортных средств.

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