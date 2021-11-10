Канберра, 10 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на очередной пресс-конференции 10 ноября в ходе своей поездки по регионам, решил обратить внимание жителей страны на растущее внешне давление, с которым столкнется Канберра в ближайшие годы. О вызовах, ожидающих Австралию со слов Моррисона, сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

В частности, Моррисон упомянул ожесточающуюся конкуренцию между США и Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, реструктуризацию глобальных цепочек поставок товаров и отказ стран от ископаемого топлива.

Однако на одном из вызовов Моррисон остановился более подробно. По его словам, такая зависящая от экспорта сырья страна как Австралия должна приложилось огромные усилия для разрешения проблем, связанных с изменением климата и переориентированием экономики.

Премьер-министр страны также отметил, что федеральное правительство Австралии делает все возможное для решения главного внутреннего вызова — восстановление экономики после пандемии коронавируса.