Москва, 10 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России повышена так, что сдерживает развитие российских предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, будут ли в РФ расти ставки по банковским депозитам.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Эти пределы определяют ключевая ставка рефинансирования Банка России и инфляция. И если с инфляцией всё более или менее понятно (она вряд ли уложится в ориентиры ЦБ), то с динамикой ключевой ставки сложнее, — сказал Чеглов. — Только за этот год эта ставка шесть раз пересматривалась в пользу увеличения. И последний раз она была поднята на 0,75%, или в три раза выше одномоментно. Поэтому и депозиты дорожают. Но здесь многое от мировой конъюнктуры зависит. И она сейчас неплохая. Вряд ли ЦБ сейчас будет что-то резко делать со ставкой, она и так «задрана» и сдерживает развитие российских предприятий. Но вряд ли стоит ожидать средние ставки по депозитам выше 7−7,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России депозитные услуги уже не так интересны банкам и их клиентам, как десять лет назад.