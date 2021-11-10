10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины — министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирины Верещук о том, что украинская сторона должна сделать все от нее зависящее для того, чтобы Кремль во главе с президентом России Владимиром Путиным «сел за стол переговоров».

Мирослава Романенко, , 13:48 — REGNUM Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее для того, чтобы Кремль «сел за стол переговоров». Об этом украинский министр заявила в эфире телеканала «Дом».

Зеленский собрался на переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Сейчас наша задача, украинской стороны — сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль во главе с господином [президентом России Владимиром] Путиным сели за стол переговоров», — сказала она.

Заявление украинского политика обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие раскритиковали вчерашнего депутата Рады Верещук, которая совсем недавно была назначена на занимаемую должность.

«Ну почему у нас все политики сразу начинают заниматься… чем угодно, только не тем, что написано в должностной инструкции… [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба… водород в ГТС Украины закачивает и уже всем трындит, как мы будем его производить в немыслимых масштабах. При… веерных отключениях мы… водород будем производить. [Глава фракции «Слуга народа» Давид] Арахамия всем рассказывает про внешнюю политику, как и с кем нам нужно сотрудничать. Эта… уже Путина за стол переговоров будет усаживать… Да кто ее на Донбасс пустит?.. Че преЗЕдент не едет на Донбасс — это ж Украина. Или не?» — с сарказмом отреагировал Dmitriy.

Ирина Верещук Reina1212

«Верещук просто перепутала. Она думала, что ее назначили за уровень знаний и профессионализма, а не за то, что она хорошо поддается дрессировке и ловко выполняет команды…» — пишет Мышкин.

«К тому же — кто такой Путин? Великий президент великой страны… В масштабах украинской галактики это ничтожная величина», — шутит Jimmy.

«Ну вот серьезно, только-только выбралась из сельской местности (пусть простят меня адекватные люди) — и сразу Путина ей давай, и сразу Путину приказывать хочет. Ну откуда они появляются?..» — возмутился drib make sprinkling.

«Я так понимаю, теперь, помимо Шойгу, в Мариуполь или Киев позовут еще и Путина?» — шутит Борис, напоминая о вызове главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу «на допрос».

«Шутит? Путин с ней разговаривать не станет. Ни говорить, ни слушать, ни смотреть», — написал NaSi.

«Рекомендую её на месяц принудительно поселить где-нибудь в Горловке без права сбежать. После какой ночки она из блондинки в седую старуху превратится под цееуропейскими (украинскими. — М. Р.) снарядами?..» — пишет Не Скажу.

Украинская артиллерия на позиции

«Где она и где Путин. Скажите, какой чиновник имеет ее уровень в РФ», — задался вопросом Игорь.

«Ну, Моська, знать, она сильна…» — смеется Sonya.

«Путин с Зеленским не хочет говорить, потому что болтун и обещала, какая там Верещук…» — отметила Oksana Y.

«Какие удивительные метаморфозы происходят с людьми, получающими власть. Звезд с неба не хватала, но было похоже на нормальную человеческую речь. Сейчас закусила удила, несет чушь, не стыдно самой-то, неужели не понимает… Или просто служит, как Тузик?» — спросила Victoria F.

«Она понимает, кто такой Путин и кто она?» — подытожил Виталий К.

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