Оттава, , 11:26 — REGNUM На тестовом сервере многопользовательского ужастика Dead by Daylight стартовала новая глава под названием Portrait of a Murder. Об этом 10 ноября пишет развлекательный портал Shazoo.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

В новой главе геймеров ждут два уникальных персонажа: убийца под псевдонимом Художница и выживший по имени Хонас Васкес. Помимо этого, в проект добавят необычную карту под названием Заброшенное кладбище.

Напомним, что Dead by Daylight — это многопользовательская игра, в которой команда выживших пытается сбежать от могущественного маньяка-убийцы. Её разработкой занимается канадская студия Behaviour Interactive.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза ролевой игры ELEX II