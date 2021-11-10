Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 57 046 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5751 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 10 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 766 818 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 700 568 победили инфекцию, в том числе 3647 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 662 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 78 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6806 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1276.

Днём ранее в Грузии в ходе 52 033 исследований выявили 6021 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3792 человека, скончались 75 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмены в Грузии поддержали введение ковид-паспортов