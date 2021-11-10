Архангельск, , 11:22 — REGNUM В Архангельске решением суда взят под стражу 46-летний местный житель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома, поводом для жестких мер стал комментарий в соцсети.

Социальные сети

По данным ведомства, в сентябре сотрудники областного ФСБ выявили в соцсети оскорбительный комментарий об одной из религиозных групп, оставленный 46-летним пользователем.

В рамках расследования ранее возбужденного в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ архангелогородца заключили под стражу. Позже он пояснил следователю, что таким образом выражал свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ признал советский фильм 1973 года экстремистским.