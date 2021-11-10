Москва, , 11:21 — REGNUM В краткосрочной перспективе РФ выиграет от беспошлинного ввоза электромобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. Так она прокомментировала инициативу Ассоциации европейского бизнеса продлить беспошлинный ввоз электромобилей на территорию России.

Электроавтомобиль Tony Hisgett

«В краткосрочной перспективе продление режима беспошлинного ввоза электрокаров на территорию РФ будет положительно влиять на развитие этого сегмента и особенно связанной с ним инфраструктуры: количества зарядных станций, сервисного обслуживания, — сказал Панасенко. — Но в дальнейшем следует предусмотреть меры и по поддержке российских производителей. Прогноз по распространению в РФ электрокаров среди населения положительный — темпы роста достаточно высокие, составляют около 18%. И по мере стабилизации экономической ситуации ожидается повышение объемов продаж таких автомобилей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что больше 50% от всех зарегистрированных в РФ электрифицированных моделей автомобилей числятся в Дальневосточном федеральном округе.