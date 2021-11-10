Тэгу, Южная Корея, , 11:21 — REGNUM 10 ноября в историческом музее «Хиум», расположенном в южнокорейском городе Тэгу, открылась выставка, посвящённая памяти жертв сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства гендерного равенства и семей.

Статуя мира (олицетворяет женщин оказавшихся в сексуальном рабстве) перед посольством Японии в Сеуле. Скульпторы Ким Сон Кюн и Ким Юн Сун

В рамках выставки все желающие могут ознакомиться с материалами и свидетельствами о жизнях и лишениях пострадавших женщин.

Известно, что посетителям доступны исторические документы, фотографии и другие материалы о событиях того времени.

Благодаря технологиям виртуальной реальности у каждого есть возможность перенестись в ту эпоху, воочию увидеть предметы, являвшиеся частью быта жертв сексуального рабства, а также посетить исторические места, в которых им приходилось бывать.

Кроме того, благодаря искусственному интеллекту каждый посетитель выставки может пообщаться с жертвами сексуального рабства.

Бесплатная выставка продлится до конца декабря.