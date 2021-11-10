Москва, 10 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов не примет участие в матчах с Кипром и Хорватией. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба команды.

Анна Нэсси Рифат Жемалетдинов

Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи из-за травмы голени.

«После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист по согласованию с медицинским штабом «Локомотива» направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.

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