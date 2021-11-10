Самара, 10 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до —10 °C ожидается в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Цитата из кф «Амаркорд». реж. Федерико Феллини. 1973. Италия, Франция Снег

Сообщается, что ночью 11 ноября в регионе существенных осадков не ожидается. Столбик термометра может опуститься до отметки —10 °C, на дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха в регионе может прогреться до +1°C.

12 и 13 ноября по области ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Специалисты рекомендуют водителям сменить шины на автотранспортных средствах и соблюдать скоростной режим.