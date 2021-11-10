Москва, , 11:20 — REGNUM В 2020—2021 годах потери стран мира связанных с туризмом составят более 4 трлн долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что потери мировой экономики из-за пандемии составляют от 4 до 10 трлн долларов.

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«Кудрин опирается на оценки, сделанные частными, государственными и международными исследовательскими центрами. Диапазон этих оценок достаточно большой. Например, в соответствии с оценкой UNCTAD — Конференцией ООН по торговле и развитию — только потери стран мира, связанные с туризмом, в 2020—2021 годы составят более 4 трлн долларов. К этому нужно прибавить и множество других потерь, — сказал Ермолаев. — Возможно, главные из них — потери от нарушения производственно-логистических цепочек между странами. Скажем, обнаружение одного зараженного ковидом в Шанхайском порту — крупнейшем в мире — и последующие за этим карантинные меры на несколько недель парализовали часть мировой торговли. А это означает, что многие производства в разных странах ограничили объемы выпуска, а некоторые вообще на время остановились».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к рассуждениям Кудрина иронично отнесся экономист Никита Кричевский.

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