Москва, , 11:20 — REGNUM Несмотря на множество природных катаклизмов в 2020 году, подготовка к отопительному сезону и ремонтные работы на электростанциях всех типов прошли успешно. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде.

Энергетики Mrsk-cp.ru

«Ремонтные работы, планируемые к началу осенне-зимнего периода, к началу отопительного сезона, на электростанциях всех типов, а также на электросетях выполнены в полном объёме», — заявил Шульгинов.

«Подготовка проходила в сложных условиях, потому что очень было много чрезвычайных событий, связанных с масштабными подтоплениями, паводками, циклонами, пожарами и так далее. Но наибольшее негативное влияние на подготовку к отопительному сезону отмечалось в регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и юга России», — указал он.

Тем не менее, по его словам, все регионы смогли уложиться в сроки и выполнить максимальный объём работ.

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