Кемерово, , 11:21 — REGNUM Предприятия Сибирской генерирующей компании хоть и не относятся к общественным, но требования обязательной вакцинации от коронавируса предъявляются даже к подрядчикам, которые заходят на энергообъекты. Об этом сообщается в телеграм-канале «СГК Кузбасс».

Проверка QR-кода в кафе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Потому что здоровье и безопасность работников — превыше всего! Вахта заболеет, кто выдавать тепло и электричество будет?» — подчеркнули в компании.

Напомним, что с 15 ноября практически во всех общественных местах Кузбасса будут требовать QR-код, в том числе для прохождения в торговые центры.

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