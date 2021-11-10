Канберра, , 18:24 — REGNUM Врачи общей практики предупреждают, что аборигены и жители островов Торресова пролива подвергаются повышенному риску в связи со снятием антикоронавирусных ограничений в Австралии. Причиной беспокойства служат низкие показатели вакцинации коренного населения от COVID-19. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Королевском объединении врачей общей практики Австралии заявили, что организация обеспокоена тем, что коренные народы окажутся в опасности во время наступающего курортного сезона, когда в стране вновь откроются границы между штатами.

В то время как 80,6% от числа всех австралийцев в возрасте 16 лет и старше полностью вакцинированы от COVID-19 и 89,4% получили первую дозу, соответствующие цифры для аборигенов составляют 54,5% и 66,2%.

Наибольшие разрывы в показателях вакцинации наблюдаются в регионах, которые все еще страдают от вспышек коронавируса, включая Западную Австралию, Квинсленд, Южную Австралию и Северную территорию.

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