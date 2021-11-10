Москва, 10 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Дальнейшая ситуация с ростом ставок по ипотечным кредитам будет зависеть от того, сколько еще власти РФ будут финансировать из бюджета ипотечные программы для льготников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры Банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Ипотека

«Увеличение ставки по ипотечным кредитам — явление в условиях повышения ключевой ставки закономерное, — сказала она. — Кроме этого, росту ставки способствует также ограничение с лета суммы на покупку жилья по программам льготной ипотеки тремя миллионами рублей. Такая сумма годится для регионов, а Москва и Санкт-Петербург вынуждены занимать оставшиеся средства на рыночных условиях, что в целом способствует росту средней стоимости ипотечных кредитов».

По ее словам, дальнейшие события будут зависеть от того, насколько длительным будет финансирование из бюджета ипотечных программ для льготников.

«В условиях резкого роста ключевой ставки сумма, которая для этого требуется, неумолимо растёт и уже сегодня на десятки миллиардов превысила запланированную в начале года величину», — подчеркнула Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что денежно-кредитная политика Банка России будет ужесточаться.