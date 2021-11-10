Эссен , Германия, 10 ноября 2021, 11:19 — REGNUM Релиз ролевой игры ELEX II состоится 1 марта 2022 года. Об этом 10 ноября сообщает развлекательный портал Shazoo.
Издательство THQ Nordic также представило коллекционное издание проекта. В него войдёт фигурка Альбы, оригинальный саундтрек, артук, брелок, музыкальный альбом Бьорна Панкраца и сама игра.
По сюжету ELEX II, главному герою предстоит вернуться на планету Магалан, чтобы спасти её от уничтожения.
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