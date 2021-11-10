Эссен , Германия, , 11:19 — REGNUM Релиз ролевой игры ELEX II состоится 1 марта 2022 года. Об этом 10 ноября сообщает развлекательный портал Shazoo.

Геймер Lyncconf Games

Издательство THQ Nordic также представило коллекционное издание проекта. В него войдёт фигурка Альбы, оригинальный саундтрек, артук, брелок, музыкальный альбом Бьорна Панкраца и сама игра.

По сюжету ELEX II, главному герою предстоит вернуться на планету Магалан, чтобы спасти её от уничтожения.

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